01\ Введение в нарциссизм

Зависимость самооценки от происходящего здесь и сейчас
Погружение в состояние своей неполноценности
Девальвация чувств собственного достоинства и уважения
Сомнение в собственной ценности для окружающих
Чувство неуместности во время межличностного общения
Стремление к нереальным целям и идеалам
Поиск своей уникальности в сравнении с другими людьми
Отсутствие гордости за свои способности и достоинства
Непонимание собственных слабых и сильных сторон
Неспособность адекватного принятия любви и уважения
Впадение в отчаяние от собственной обыкновенности
Сравнение с другими людьми не в свою пользу
Обесценивание себя при наблюдении успеха других
Критика и аутоагрессия при оценке своих достижений
Страх перед раскрытием своих ложных эго состояний
Преобладание критических взглядов со стороны других
Самокопание и поиск допущенных ошибок в жизни
Отсутствие убеждений в собственной компетентности
Ощущение в самозванстве и страх перед раскрытием