Введение в нарциссизм — Narciss Me: Я чувствую!
Narciss Me!
[ II ]
[ III ]
Введение в нарциссизм
Страница автора

01\ Введение в нарциссизм

01\Введение в нарциссизм

1.1 Описание нарциссического расстройства личности

Основательно погружаясь в тему нарциссизма, мы начинаем испытывать интерес и сочувствие, к тому насколько сильны, грандиозные защиты хрупкого восприятия себя, у самых раненых представителей этой организации личности.
Самооценка нарцисса, находится в постоянной поляризации себя, других и мира. Оставаясь даже не в смутных тонах, а критически противопоставляя «все» или «ничего», «совершенство» или «ничтожность», «идеализация» или «обесценивание».
Человек создает собственную картину мира в попытке почувствовать весь спектр эмоций, хотим быть самыми лучшими сканирую и оценивая иллюзорную реальность, чтобы добиться превосходной степени самого себя. По аналогии с черно-белым мышлением вместо этого мы приближаемся к зависимости, истощению, остаемся одинокими и теряем себя окончательно.
Осознавая это, человек приходит к выводу что пора глубже проработать свои детские травмы и начинает верить что независимо от темперамента и характера, условий жизни и психологических особенностей, люди способны адаптироваться к любой ситуации и вернуть себе свободу.

1.2 Здоровая нарциссическая личность

Здоровый нарциссизм начинает развиваться с детского возраста, когда ребенок получает достаточно любви, внимания, поддержку своих увлечений и позитивный отклик на собственное существование, создавая устойчивое и здоровое восприятие себя.
Здоровый нарциссизм - это создание, поддержка и корректировка собственного восприятия, и кроме того, он является первоочередной ментальной потребностью каждого человека.
Одобряющее внимание
Признание и уважение
Реалистичное отражение
Гордость за достоинства
Знания об ограничениях
Построение планов
Ценность для других
Принятие окружения
Повышение самооценки
Мы хотим получать достаточно внимания, признания, уважения и реалистично отражаться от других людей оставаясь для них принятыми.
Мы хотим гордиться нашими достоинствами и успехами, а также знать, что существуют как возможности так и ограничения.
Мы хотим думать о других, знать о своих ценностях, ценить наше окружение, и на основании этого, строить свои планы на будущее.
Мы хотим узнавать о себе больше, показывать близким свои умения и делиться наслаждением найденным внутри самих себя.

1.3 Грандиозная нарциссическая личность

Когда личность организуется вокруг поддержания самоуважения через подтверждение со стороны, и озабоченность получения нарциссического ресурса в виде восхищения затмевает другие задачи, то мы впадаем в грандиозный нарциссизм и занимаемся исключительно собой и своими потребностями, теряем нормальную чувствительность к одобрению и критическим замечаниям.
Попадая в грандиозность и повышая свою тягу к идеальному образу, нарциссы проваливаются в собственное обесценивание, поскольку фантазии созданные искаженным восприятием себя, открывают ворота к внутреннему преследователю своей аутентичности, усиливая нашу хрупкость.

1.4 Скрытая нарциссическая личность

Понятие скрытности или тайности в нарциссизме, определяет людей полностью неудовлетворенных собой, независимо от своих реальных способностей и достижений. Как и грандиозные нарциссы они игнорируют реальность, но в большей степени обесценивают себя, свои возможности и таланты, пребывая в состоянии собственного ничтожества.
Ощущение ущербности
Высокая чувствительность
Требовательность к себе
Неспособность достигать целей
Поиск одобрения
Склонность к стыду
Зависть к другим
Уничижение свои достоинств
Нарциссическая депрессия
Отсутствие эмпатии
Отстранение от жизни

1.5 Аутоагрессия нарциссической личности

Чтобы поддерживать свое идеальное/ложное я, нарциссы используют весь спектр методов жестокого обращения к самому себе, постоянно истощая свою неустойчивую самооценку, вращаясь в замкнутом кругу, переходя от тяги к превосходству к обесцениванию.
Уничижение своих достоинств и качеств, разрушающее предыдущий опыт и достигнутые результаты.
Дисконтирование внутренних чувств создающих и поддерживающих опору на самого себя.
Девальвация импульсов оказывающих влияние на творческую силу и возможность создавать что-то новое.
Нападение на нуждающиеся части собственных потребностей в любви, нежности и привязанности к другим.
Блокирование поступательного движения вперед искажая свои реальные амбиции и будущие возможности.
Повышение требований для соответствия себя с вымышленным и недостижимым идеалом и примитивизацией обыденности.
Нежелание признавать собственные достоинства, постоянно пытаясь дотянуть себя до совершенных показателей.
Ожидание идеальной жизни с застреванием на перфекционизме, стараясь добраться до абсолюта.

1.6 Слабости нарциссической личности

Опустошенность вызванная несоответствием реальности и внутренней фантазии нарцисса, настолько невыносимо, что он вынужден заполнять эту внутреннюю дыру компенсаторными и аддиктивными привязанностями к работе, образованию, веществам, развлечениям. До изнеможения, каждый момент времени, закрываясь от реальности и боли вызывающей перманентную тревогу.
В процессе ретравматизации и умерщвлении ложного эго, нарцисс способен осознать степень адекватности своей уникальности и превосходства. Этот переживание наполнено страданием и проходит стадии стыда, вины и принятия себя, обнажая избыточный нарциссизм и создавая естественный образ своих реальных потребностей в выражении всего спектра аффектов, эмоций и чувств.
Колеблющиеся представление о своей личности и возможностях ее самоактуализации.
Нежелание признавать свои возможности, потребности, ограничения, недостатки.
Мнимый риск понижения самооценки искаженный ложными представлениями о неприятных стечениях обстоятельств.
Неустойчивость в чувстве собственной ценности и зависимость от восхищения и признания со стороны.
Опора на жесткую зависимость к достижению результатов влияющих на хрупкость самооценки.
Разрушительное влияние на личность посредством получения нейтральных и отрицательных стимулов о самом себе.

1.7 Убеждения нарциссической личности

Самооценка

Зависимость самооценки от происходящего здесь и сейчас
Погружение в состояние своей неполноценности
Девальвация чувств собственного достоинства и уважения
Сомнение в собственной ценности для окружающих
Чувство неуместности во время межличностного общения
Стремление к нереальным целям и идеалам
Поиск своей уникальности в сравнении с другими людьми
Отсутствие гордости за свои способности и достоинства
Непонимание собственных слабых и сильных сторон
Неспособность адекватного принятия любви и уважения
Впадение в отчаяние от собственной обыкновенности
Сравнение с другими людьми не в свою пользу
Обесценивание себя при наблюдении успеха других
Критика и аутоагрессия при оценке своих достижений
Страх перед раскрытием своих ложных эго состояний
Преобладание критических взглядов со стороны других
Самокопание и поиск допущенных ошибок в жизни
Отсутствие убеждений в собственной компетентности
Ощущение в самозванстве и страх перед раскрытием

Отношения

Избегание людей чтобы не испытывать чувство стыда
Чувство несостоятельности в межличностном взаимодействии
Сложности в нормальном восприятии себя по отношению к другим
Нежелание конкурировать чтобы не оказаться хуже других
Страх почувствовать к себе снисходительное отношение
Попытки постоянного и напряженного соответствия идеалам
Тревога при мыслях о зависимости от других людей
Самоунижение при необходимости просьбы и получения помощи
Поиск отношений только на практичных и выгодных условиях
Желание отказаться от других людей и делать все самостоятельно

Ментальность

Движение вперед искаженное представлениями никчемности
Доказательство своего совершенство подменяя им аутентичность
Тревожное стремление к новым высотам и достижениям
Уязвление своих способностей по сравнению с другими людьми
Выбор в качестве критериев жизни красоты, богатства и власти
Деформация взглядов о умных людях которые не допускают ошибок
Вера в возможность управления событиями всей своей жизни
Уравновешивание уязвимости и зависимости от других людей
Поиск опасности в привязанности к других людям
Получение удовольствия только если оно приносит пользу
Начало нового дела только при известном положительном результате
Требование от себя идеальности даже в периоды истощения

1.8 Уязвимости нарциссической личности

Каждый из нас имеет индивидуальную организацию личности, в спектре от невротического до психотического уровня и применения защитных механизмов. Люди с шизоидной акцентуацией уходят в себя и от общения с другими, обсессивно-компульсивные люди повторяют одни и те же мысли или действия, истероиды соблазняют других для обеспечения отношений, социопаты используют людей для манипулятивных целей, люди с пограничными особенностями притворяются слабыми и получают скрытое удовольствие от нападок со стороны, а нарциссическая личность распространяет свою грандиозность чтобы получать как можно больше восхищений от окружения.
Все хотят быть приятными людьми для своих эгрегоров и себя самого, нравится другим и иметь крепкие отношения. Мы становимся значимыми когда чувствуем заботу с самого рождения, через привязанность к близким, от которых зависим.
В случае когда ребенок растет в дисфункциональной среде и подвергается негативному воздействию в котором его преследуют, торопят во взрослении и не создают прочную эмоциональную привязанность. Такой ребенок вырастет физически, но приобретет ментальные особенности характера которые будет использовать на протяжении жизни и даже и даже будет проецировать их на своих детей.
Взросление нарциссической личности проходит далеко от чувств собственной значимости и ценности. Нарцисс приходит во взрослую жизнь раненым и лишенным возможности почувствовать весь эмоциональный спектр, поскольку был вынужден истребить его, и отказаться чувствовать, из-за травм связанным с запрещением проявления базовых эмоций.
Нарциссическая личность очень сильна, грандиозна, амбициозна, с высокими требованиями к себе и другим, и в то же время ее мир и самооценка легко поколебима. Ему пришлось пройти, через преждевременное взросление в совокупности с отсутствием внешней поддержки со стороны своего окружения. Такой индивидуальности сложно находить опору в других, он не имеет четкого представления о себе и желает отказаться от привязанности и зависимости от других людей, отрицая значимость в преданности внутри отношений.
Нарцисс требует от себя справляться с жизнь самостоятельно, не прибегая к помощи других, при этом нуждаясь в них, но намеренно отказываясь, эксплуатируя себя для достижения подвигов для концентрации вокруг себя восхищения. Под страхом бессилия испытанного в детстве, он требователен к себе, и верит в свое всемогущество, ведь когда-то у него уже получилось отказаться от какой-либо поддержки, и он уже не хочет верить в то что он может быть нужным, понятым и принятым.
Нарциссизм часто представляется нам как безжалостный способ управления собой и другими, но за этим скрывается сокрушенная самость. Маленькое человеческое существо, которое когда-то чуть не погибла от отвержения и теперь вынуждена создать вокруг себя непроницаемую оболочку.
Когда ребенок сталкивается с ранениями нераздельной любви или попадает в фантазию в которой близкие люди не оказывают достаточного уровня привязанности, то он вырывает из себя способность испытывать влечение к людям и запрещает себе близость с ними, находя множество причин обесценить свои чувства и чувства других, чтобы больше не испытывать той невыносимой боли от утраты и опустошенности, которую пережил в детстве.
В силу отсутствия опыта критического мышления, ребенок может фантазировать что ему не досталось любви и ласки, или действительно в силу своей организации, иметь повышенные требования и внимание от своего окружения. Когда его стремления наталкиваются на потерю любви то чтобы спрятаться от причиненной боли, он начинает поиск восхищения в качестве суррогата заменяющего настоящую любовь.