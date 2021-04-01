01\ Введение в нарциссизм

Нарцисс требует от себя справляться с жизнь самостоятельно, не прибегая к помощи других, при этом нуждаясь в них, но намеренно отказываясь, эксплуатируя себя для достижения подвигов для концентрации вокруг себя восхищения. Под страхом бессилия испытанного в детстве, он требователен к себе, и верит в свое всемогущество, ведь когда-то у него уже получилось отказаться от какой-либо поддержки, и он уже не хочет верить в то что он может быть нужным, понятым и принятым.